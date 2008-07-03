Организм человека вырабатывает наркотик от рака

Эндоканнабиноиды - вещества, которые вырабатывает человеческий организм, схожие с активным компонентом марихуаны, необходимы для здоровья кожи и могут помочь создать лекарства от широкого спектра кожных болезней - от угревой сыпи до рака.

К такому выводу пришла группа ученых из Венгрии, Германии и Великобритании.

Авторы исследования, результаты которого будут опубликованы в FASEB Journal, подвергали воздействию различных концентраций эндоканнабиноидов культуры клеток человеческих кожных сальных желез. Затем они измеряли уровень производства липидов (жирных кислот), уровень "смертности" и выживаемости клеток, изменения в экспрессии генов и сравнивали полученные данные с контрольной культурой клеток.

"Наши предварительные данные свидетельствуют, что исследования эндоканнабиноидов могут быть полезны в лечении многих кожных заболеваний. Они показывают, что такие вещества могут быть использованы для местного применения в виде крема", - говорит ведущий автор исследования, доктор Тамаш Биро.

"Исследование показывает, что мы сами имеем что-то общее с коноплей. Также как THC защищает это растение от патогенных факторов, наши собственные каннабиноиды могли быть необходимы для поддержания здоровья кожи и защищать ее", - отмечает доктор медицины Джеральд Вейсман.

vzglyad.ru