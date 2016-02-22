В Украине от гриппа умерли 326 человек

Об этом сообщает Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины, информируя о ситуации с гриппом и ОРВИ по состоянию на 22 февраля.

«С начала эпидемического сезона, по оперативным данным, зарегистрировано 326 лабораторно подтвержденных летальных случаев от гриппа, из них 5 детей в возрасте до 17 лет (Винницкой, Волынской, Днепропетровской и Полтавской областях) и 2 беременных (Запорожской и Кировоградской областях)», - говорится в сообщении.

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Наибольшее количество летальных случаев в Одесской области – 40 случаев, в городе Киеве – 38, в областях Донецкой – 26, Черкасской – 22, Львовской – 20.

При этом в СЭС отмечают, что за прошедшую неделю показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионах не превышают эпидемические пороги и находятся в пределах от -4% в Николаевской до -70% в Харьковской областях. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины в сравнении с прошлой неделей снизился на 16%, составляет 58,5 на 10 тысяч населения и превышает эпидпорог по стране лишь на 1,3%, говорится в сообщении.