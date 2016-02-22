Одещина просит Кабмин более 100 млн для районных больниц

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение, инициированное постоянной комиссией областного совета по вопросам здравоохранения и социальной политики, депутаты приняли на сессии.

«Для обеспечения непрерывности, своевременности предоставления необходимой медицинской помощи в полном объеме жителям Одесской области, просим увеличить объем медицинской субвенции Одесской области из государственного бюджета в сумме 92,2 млн грн и выделить дополнительный объем средств для погашения кредиторской задолженности по субвенциям государственного бюджета за 2012 год в сумме 18,7 млн грн», - говорится в обращении.

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В документе акцентируется, что для медицины в сельских районах бюджет 2016 года может стать катастрофой, поскольку в местных бюджетах области сложилась напряженная ситуация с выплатами зарплаты работникам бюджетных учреждений из-за недостаточности финансового ресурса.

«Необеспеченность по медицинской субвенции составляет 92,2 млн грн, а именно заработная плата - 54,9 млн грн; медикаменты – 16,3 млн грн; питания - 5,4 млн грн; энергоносители - 9 млн грн, другие выплаты - 6,6 млн грн (компенсация Пенсионному фонду за льготные пенсии, возмещение льготных медикаментов). Необеспечение приводит к социальной напряженности в медицинских коллективах и их конфликтам с исполнительной властью», - сказано в обращении.

Отмечается, что уменьшение штатной численности медперсонала повлияет на наличие высококвалифицированных специалистов в сельских больницах и приведет к невозможности предоставления качественной медицинской помощи на местах.

Основанием для этого обращения являются многочисленные просьбы главных врачей районных больниц: Красноокнянской, Фрунзенский, Татарбунарской, Тарутинской, Кодымской и других.

Как сказано в обращении, чтобы уложиться в утвержденную смету, районы вынуждены будут сократить расходы по всем статьям, даже по сравнению с 2015 годом. В частности, становится невозможной закупка медикаментов, перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи и проведения профилактических мероприятий.

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«Катастрофическим является обеспечение лекарствами льготного контингента», - говорится в обращении. В частности, депутаты обращают внимание на проблемы с обеспечением лекарствами больных диабетом.

Депутаты также поясняют, что в настоящее время существует кредиторская задолженность по субвенциям, которые предоставлены из государственного бюджета в 2012 году в сумме 18,7 млн грн (долг - 10,2 млн грн, потери от инфляции 7 млн, проценты от просроченной суммы - 1 млн грн и т. д.).