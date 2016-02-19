Зачем нужна мицеллярная вода: как правильно её использовать

13:29, 19 февраля 2016
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Мицеллярная вода – это мягкое средство, которое смягчает кожу, удаляет макияж и сохраняет естественный баланс кожи.

Мицеллярная вода имеет очищающие функции, содержит активные вещества, натриевые соли / Фото: Shutterstock.com

Зачем нужна мицеллярная вода и как ее правильно использовать.

Что такое мицеллярная вода?

Мицеллярная вода – это мягкое средство, которое смягчает кожу, удаляет макияж и сохраняет естественный баланс кожи, пишет sunny7.ua. Это средство не сушит, не раздражает и подходит для любого типа кожи. Она без цвета, вкуса и запаха. При встряхивании бутылочки с мицеллярной водой может образовываться небольшое количество пены. Обычно, в ее состав не входят различные «лишние» компоненты, максимум производители добавляют ароматизаторы.

Принцип действия

Мицеллы – это мелкие частицы, которые обволакивают загрязнения водой.

Мицеллы:

·        ослабляют раздражающие свойства очищающих средств

·         деактивируют вредные химические вещества

·         смывают частицы жира с кожи.

Мицеллярная вода имеет очищающие функции, содержит активные вещества, натриевые соли. Косметическое средство не образует на поверхности кожи пленку, а от дозировки поверхностно-активных веществ зависит тот факт, как мицеллярная вода смывает макияж.

Кому подойдет мицеллярная вода

·        Если ваша кожа чувствительна, склонна к воспалениям и высыпаниям, проявляются частые аллергии

·        Другие средства для снятия макияжа вызывают раздражение кожи

·        Кожа век воспаляется и раздражается от очищающих продуктов

·        Вы носите контактные линзы

Многие производители мицеллярных вод пишут на упаковках о том, что вода не требует смывания. Однако помните, что любое очищающее средство необходимо смывать в обязательном порядке. Все потому, что мицеллярная вода – это не простая вода, в ее состав входят многие компоненты и вещества, с которыми ваша кожа может не справиться.

Как правильно очищать кожу мицеллярной водой

1.     Смойте макияж специальным мощным средством, предназначенным для этого.

2.     Умойтесь водой

3.     Смочите ватный спонж в мицеллярной воде и протрите лицо

4.     Умойтесь водой повторно

Помните, чтобы избежать любых аллергических реакций, используйте косметическое средство в меру.

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