Диарея и укусы собак - главные угрозы для здоровья на Пекинской олимпиаде

Туристы, которые намерены посетить Китай в преддверии августовских Олимпийских игр в Пекине, должны в первую очередь беспокоиться не об экзотических болезнях, а об угрозе дыхательных расстройств и укусов бездомных собак. Американские эксперты Центра контроля и предотвращения болезней в сотрудничестве с Международным сообществом туристической медицины определили, что за последние 10 лет в Китае главной проблемой здоровья для путешественников являлись укусы собак, дыхательные инфекции, кожные воспаления и диарея. Исследователи использовали базу данных о болезнях туристов в Китае в течение 1998-2007 годов.

Дыхательные болезни, типа астмы и бронхита, были самыми общими диагнозами для путешественников, ищущих медицинскую помощь, и первопричиной госпитализаций во время пребывания в Китае. Острая диарея и укусы бездомных собак являлись также частыми проблемами для здоровья туристов. Кроме того, люди жаловались на физические повреждения, типа растяжения связок или переломы. Распространённость тропических и паразитных болезней, включая малярию и лихорадку, была низка. Находясь в КНР, врачи советуют людям чаще мыть руки и избегать бродячих животных.

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