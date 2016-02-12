Благородные металлы тоже могут вызывать аллергическую реакцию

Как правило, аллергия на металлы - это аллергический контактный дерматит. Важно не путать с аллергическим ирритативным дерматитом (возникающем при раздражении кожи). Существует также тонкая грань между аллергией и токсическим воздействием металлов. Другими словами, когда вещество само по себе токсично, то проявление будет у любого человека, аллергия же - индивидуальный случай, сообщает meddaily.ru.

Если говорить про аллергию на металлы, то люди не всегда понимают, каким образом могут себя спровоцировать. Большую группу людей, подверженных аллергии на металлы, составляют любители пирсинга и татуировок (краска для татуировок содержит большое количество металлов). Существуют и определенные продукты, содержащие металлы (бананы, яблоки). При чрезмерном употреблении их в пищу и нарушении целостности желудочно-кишечного тракта можно спровоцировать чувствительность к металлам, что в дальнейшем приводит к стоматологическим проблемам, травматологическим проблемам, аллергическим реакциям на металл на одежде.

Такие реакции проявляются не быстро: от 24 до 72 часов и могут нарастать, присоединяя также инфекции. Немаловажно, что аллергия бывает как на простые, так и на благородные металлы. Как распознать аллергию на металлы? После контакта с аллергеном нужно попытаться оценить клинические проявления в течение 3 суток, далее - обратиться к врачу-аллергологу. Для выявления причины реакций анализов крови недостаточно. На сегодняшний день врачами-аллергологами используются аппликационные (или patch) тесты. Они представляют собой пластырь с готовым набором аллергенов, который крепится к коже человека на 48-72 часа. После чего оценивается локальная кожная реакция в виде дерматитных проявлений. Обычно в такие тесты включены вещества, которыми мы пользуемся ежедневно.