В Украине от гриппа умерли 253 человека

В Украине с начала эпидемического сезона от гриппа умерли 253 человека, в том числе трое детей в возрасте до 17 лет.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Одесской области - 40, в Киеве – 29, в Черкасской области - 18, в Харьковской области - 15, в Донецкой области - 15, в Ривненской области - 14.

По оперативным данным Центра гриппа и ОРВИ ГУ «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний Минздрава Украины», с начала эпидемического сезона (28 сентября 2015 года) в стране зарегистрировано до 3,5 млн больных гриппом и ОРВИ, переболели 8,9% населения. Из этого общего количества 61,5% составляют дети в возрасте до 17 лет.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Киевской области и Киеве, где переболели соответственно 15% и 12,6% населения.

Читайте такжеС начала эпидсезона в Украине гриппом и ОРВИ переболело 8,3 % населения - МинздравНаименьшая заболеваемость регистрируется в Закарпатской (5,6%) и Харьковской (3,7%) областях.

По состоянию на 9 февраля в отдельных регионах Украины введены ограничительные противоэпидемические мероприятия или прекращены занятия почти в 2 тыс. 553 детских учебных, общеобразовательных и внешкольных заведениях.