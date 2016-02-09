В Минздраве заработала "горячая" телефонная линия по гриппу и ОРВИ

Как сообщили УНИАН в Минздраве, начала работу горячая линия «АНТИ ГРИПП», где дежурят врачи-эпидемиологи, педиатры, терапевты, инфекционисты, детские инфекционисты и врачи общей практики-семейной медицины.

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Согласно утвержденному графику, ежедневно, кроме выходных, специалисты консультируют по ключевым вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, предоставляют рекомендации относительно обращения за медицинской помощью, вакцинации против гриппа и тому подобное.

Для консультирования привлечены специалисты профильных кафедр Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, Национальной медицинской академии последипломного образования и др.

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В случае появления симптомов, похожих на клинические признаки гриппа типа А/H1N1:

головная боль,

боль в мышцах, суставах,

боль в горле,

повышение температуры тела,

сухой кашель,

насморк, заложенность носа, рекомендуем обращаться к врачу!