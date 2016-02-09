В Минздраве заработала "горячая" телефонная линия по гриппу и ОРВИ
Телефон горячей линии «АНТИ-ГРИПП» 0-800-801-333.
Как сообщили УНИАН в Минздраве, начала работу горячая линия «АНТИ ГРИПП», где дежурят врачи-эпидемиологи, педиатры, терапевты, инфекционисты, детские инфекционисты и врачи общей практики-семейной медицины.
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Согласно утвержденному графику, ежедневно, кроме выходных, специалисты консультируют по ключевым вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, предоставляют рекомендации относительно обращения за медицинской помощью, вакцинации против гриппа и тому подобное.
Для консультирования привлечены специалисты профильных кафедр Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, Национальной медицинской академии последипломного образования и др.
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В случае появления симптомов, похожих на клинические признаки гриппа типа А/H1N1:
головная боль,
боль в мышцах, суставах,
боль в горле,
повышение температуры тела,
сухой кашель,
насморк, заложенность носа, рекомендуем обращаться к врачу!