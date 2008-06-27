Травы – союзники в борьбе с лишними килограммами

Диетологи утверждают, что в борьбе с лишними килограммами отличным союзником являются травы. Травы можно добавлять в салаты, супы, готовить из них целебный чай.

По действию травы можно разделить на четыре группы: диуретики, которые помогают организму терять излишки воды, выводя их с мочой; стимуляторы, которые заставляют организм быстрее сжигать калории; слабительные, которые уменьшают потребление калорий и ускоряют освобождение кишечника; а также супрессанты, которые улучшают настроение и притупляют чувство голода, так как при попадании в желудок увеличиваются в объеме.

Мочегонным действием обладает корень лопуха. Кроме мочегонного действия, корень лопуха также ускоряет метаболизм жиров. Удобнее всего для применения отвар из высушенных корней. Для его приготовления 2 столовые ложки измельченного высушенного корня лопуха, залейте стаканом кипятка и варите на малом огне в течение 10-20 минут, а после того как отвар остынет, его следует процедить. Отвар нужно принимать по 1 столовой ложке в перерывах между приемами пищи во время появления приступа голода.

Крапива действует на клеточном уровне, притупляет аппетит. Если вы приготовите чай из листьев крапивы, то вы обогатите организм витаминами, благодаря чему снизите вес. Хорошим слабительным средством, понижающим аппетит, является льняное семя. Это растение богато клетчаткой, витаминами и белком.

При употреблении отвара льняного семени вы сможете стабилизировать уровень сахара в крови. Для повышения иммунитета и потери лишних килограммов, вам нужно принимать льняное семя за полтора часа до приема пищи.

Плоды боярышника хорошо ускоряют процесс переваривания пищи в желудке, кроме того, стимулируют деятельность щитовидной железы и надпочечников. Плоды боярышника можно добавлять при приготовлении лечебных чаев.

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