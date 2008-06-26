Ежедневная чистка зубов может вызвать серьезную болезнь сердца?

Американские специалисты из медицинского центра Каролины заявили о том, что ежедневная чистка зубов приводит к проникновению в кровь большого числа бактерий, некоторые из которых могут вызвать серьезную болезнь сердца - инфекционный эндокардит.

Медики обследовали 290 пациентов стоматологов, каждый из которых прошел одну из трех процедур - обычную чистку зубов, удаление зуба с предварительным введением антибиотика и удаление зуба с приемом плацебо.

После процедуры у всех участников эксперимента были взяты пробы для определения количества бактерий в крови, которые связаны с инфекционным эндокардитом, до процедуры, во время и после нее.

В результате, чаще опасные бактерии обнаруживали в крови тех испытуемых, у которых удалили зубы. Однако число бактерий в крови у тех, кто просто чистил зубы, также оказалось значительно выше ожидаемого. Так, бактерии, связанные с эндокардитом были обнаружены у 23% тех, кто чистил зубы, у 33% среди тех, у кого был удален зуб и принимал антибиотики, и у 60% среди тех, у кого удалили зуб с приемом плацебо.

"Это означает, что бактерии попадают в кровь сотни раз в год, не только при чистке зубов, но и во время жевания пищи", - заявил ведущий автор исследования Питер Локхарт из медицинского центра Каролины, добавляя при этом, что хотя вероятность проникновения бактерий в результате чистки зубов ниже, но так как это повседневная процедура, то она представляет больший риск для развития инфекционного эндокардита.

В то же время ученый отметил, что прекращение ухода за полостью рта может быть значительно более опасным для здоровья. Он добавил, что в полости рта человека обитает больше видов бактерий, чем в любой другой части тела, некоторые из них могут вызывать инфекционный эндокардит.

korrespondent.net