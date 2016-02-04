Министр здравоохранения Квиташвили отзывает свое заявление об отставке
Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил, что отзывает свое заявление об отставке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на внеочередном заседании правительства.
“Я хочу публично заявить, что я забираю свое заявление об отставке”, - сказал министр.
По словам Квиташвили, он хочет и в дальнейшем работать ради будущего Украины и не хочет оставлять начатые дела незавершенными.
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Как сообщал УНИАН, представители фракции «Блока Петра Порошенко» неоднократно обвиняли Квиташвили в бездействии и выступали за его отставку.
30 июня 2015 г. Квиташвили заявил, что инициатива его отставки лоббируется из-за реформирования системы закупок лекарственных средств.
2 июля Квиташвили сообщил о своем решении уйти в отставку с должности министра здравоохранения Украины и объявил, что написал заявление.
17 сентября Верховная Рада четыре раза голосовала за отставку Квиташвили, но так и не смогла принять позитивное решение.