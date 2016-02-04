Министр здравоохранения Квиташвили отзывает свое заявление об отставке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на внеочередном заседании правительства.

“Я хочу публично заявить, что я забираю свое заявление об отставке”, - сказал министр.

По словам Квиташвили, он хочет и в дальнейшем работать ради будущего Украины и не хочет оставлять начатые дела незавершенными.

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Как сообщал УНИАН, представители фракции «Блока Петра Порошенко» неоднократно обвиняли Квиташвили в бездействии и выступали за его отставку.

30 июня 2015 г. Квиташвили заявил, что инициатива его отставки лоббируется из-за реформирования системы закупок лекарственных средств.

2 июля Квиташвили сообщил о своем решении уйти в отставку с должности министра здравоохранения Украины и объявил, что написал заявление.

17 сентября Верховная Рада четыре раза голосовала за отставку Квиташвили, но так и не смогла принять позитивное решение.