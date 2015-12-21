Квиташвили не планирует отзывать свое заявление об отставке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на пресс-конференции в МИНЗДРАВЕ.

По его словам, он не держится за кресло главы ведомства.

«Если я кого-то не устраивают, я уйду. Я не напрашивался. Я - технократ, приехал, чтобы работать. Хотя сейчас ситуация изменилась, я начал чувствовать поддержку в Комитете ВР по вопросам охраны здоровья - УНИАН)», - сказал Квиташвили.

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Как сообщал УНИАН, 30 июня лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко, выступая в парламенте, заявил, что у его политсилы много вопросов «в связи с катастрофической ситуацией в Министерстве здравоохранения», и БПП «не может терпеть то бездействие, которое наблюдается в этом важном для десятков миллионов украинцев ведомстве».

В тот же день Квиташвили заявил, что инициатива о его отставке лоббируется из-за реформирования системы закупок лекарственных средств.

2 июля Квиташвили сообщил о своем решении уйти в отставку с должности министра здравоохранения Украины и объявил, что написал заявление.

Ранее Комитет ВР вопросам здравоохранения признал работу Минздрава неудовлетворительной и 2 июля рекомендовал парламенту рассмотреть проект постановления об увольнении Квиташвили.

17 сентября Верховная Рада не поддержала проект постановления об увольнении Квиташвили с должности министра здравоохранения. За это решение проголосовали 170 народных депутатов из 326, зарегистрированных в сессионном зале.