Как сохранить здоровье, пользуясь мобильным телефоном?

Уже на протяжении многих лет ученые всего мира пытаются дать ответ на волнующий вопрос: вредит ли мобильный телефон здоровью? Вопрос изучается до сих пор, но эксперты советуют не бояться и просто с умом и взвешенностью отнестись к пользованию необходимым средством связи. - Сам аппарат имеет небольшую интенсивность электромагнитного излучения, но вся беда в том, что мы его прикладываем к важнейшей части тела - голове, - рассказывает к.т.н., доцент кафедры радиотехники ВНТУ, Юрий Крушевский. - Например, глаза очень чувствительны к излучению. Да, одной из причин катаракты легко может быть неправильное пользование телефоном. Хотя сегодня люди также не берегут свое зрение от телевизора и компьютера.

Но невзирая на то, что нас окружает достаточно большое количество приборов, которые выделяют электромагнитное излучение, все-таки стоит придерживаться ряда рекомендаций относительно разговоров по мобилке. Прежде всего, научный работник советует ограничить одноразовые разговоры до трех-четырех минут, всего - 45-50 минут на сутки. При этом организм должен реабилитироваться, то есть, перерыв между разговорами должен быть не меньше 20-25 минут.

Когда держите телефон, ни в коем случае не прикрывайте заднюю крышку аппарата ладонью или пальцами, в эту сторону направлена линия радиосвязи мобильника с базовой станцией, - объясняет Юрий Крушевский. - То есть, телефон воспринимает это как отдаленность от станции и повышает собственную мощность до пяти раз и тело интенсивно поглощает электромагнитное излучение. Та же ситуация возникает, когда человек находится в экранированном помещении (многоэтажки с бетонными перекрытиями, маленькие окна, салон легкового автомобиля, любой транспорт). Относительно детей, то им вообще нельзя пользоваться мобилкой до девяти лет, а юношам до 16-17 годов следует сократить время разговоров до 20-25 минут на день.

И даже когда телефон просто ожидает своей работы, он не спит, а работает в режиме ожидания. Потому беременным женщинам нельзя носить телефон на шее, поскольку, это может повлечь риск для будущего ребенка. Относительно хранения любимого мобильника, то женщинам лучше носить телефон в сумке с длинными ручками, мужчинам - в чехле на поясе за спиной. Ни в коем случае нельзя класть аппарат в кармане брюк или пиджака.

20minut.ua/new