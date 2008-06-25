В Запорожской обл. госпитализированы 22 человека

24 июня в инфекционное отделение Вольнянской центральной районной больницы Запорожской области с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы еще 2 человека, отмечавшие 21 июня выпускной вечер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего находилось на праздновании 40 человек. По состоянию на 7.00 утра 25 июня всего на лечении находится 22 человека. Специалистами районной СЭС в очаге заболевания осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Предварительная причина заболевания - нарушение технологии приготовления и хранения пищи в домашних условиях.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Запорожской области.