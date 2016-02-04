Украинцы победили на международном чемпионате по экстренной медицинской помощи в Польше

Ивано-Франковский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф завоевал первое место среди иностранных команд в XI Международном зимнем чемпионате по экстренной медицинской помощи, который состоялся в польском городе Бельско-Бяла.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что на протяжении трех дней 49 команд-участниц отработали восемь конкурентных заданий, из них – два ночных.

Судьи оценивали профессиональные умения медиков в таких ситуациях: одновременное травмирование нескольких человек, отравление неизвестными наркотическими средствами, множественные ножевые ранения тела с несколькими источниками наружного кровотечения, поражение электрическим током, критическая гипогликемия, состояние глубокой гипотермии, анафилактический шок медикаментозного генеза у ребенка, падение с большой высоты. Также проводилась проверка физической подготовки команд, во время которой были упражнения на скорость, выносливость и качество физиологического восстановления, отмечается в сообщении.

Команда Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф вернулась домой с двумя наградами: за первое место среди зарубежных команд и специальной наградой за лучший результат при выполнении задания «Kepyc».