Ратифицированы изменения в соглашение ВТО по экспорту лекарств, произведенных без разрешения владельца патента

За принятие соответствующего законопроекта № 0079 «О принятии Протокола о внесении изменений в Соглашение ТРИПС» проголосовали 231 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, заместитель министра экономического развития Наталья Микольская отметила, что предложенные изменения в ТРИПС позволят бороться с эпидемиями заболеваний во всем мире.

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«Собственник авторских прав на лекарственные средства может регламентировать их использование. Но возможны случаи, когда в стране распространяются эпидемии опасных болезней и собственник права на эти лекарства не дает их использовать. В таком случае, принимая во внимание высокую социальную значимость таких лекарств, есть процедура во всем мире, известная как процедура принудительного лицензирования, когда разрешается производство лекарств без разрешения владельца авторских прав только для преодоления чрезвычайной ситуации», - сказала Микольская.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, экспорт произведенных с использованием механизма принудительного лицензирования лекарств сможет осуществляться только в страны, которые или вообще не имеют собственных мощностей для их производства, или в фармацевтическом секторе которых недостаточно имеющихся мощностей для удовлетворения собственных потребностей здравоохранения.

Положения действующего соглашения ТРИПС позволяют производство фармпродукции на условиях принудительного лицензирования «преимущественно для обеспечения внутреннего рынка».

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Справка УНИАН. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности, или соглашение ТРИПС (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, сокращенно TRIPS) - международное соглашение, входящее в пакет документов о создании Всемирной торговой организации. Соглашение устанавливает минимальные стандарты для признания и защиты основных объектов интеллектуальной собственности. Это соглашение было принято в ходе Уругвайского раунда Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в 1994 году.

Соглашение ТРИПС является одним из механизмов разрешения возникающих в рамках ВТО споров. Если, например, в одной стране совершено нарушение прав автора из другой страны, то последняя, проведя спорный вопрос через процедуры ВТО по разрешению конфликтов, может повысить пошлину на ввоз определенного товара из страны-нарушителя на свою территорию.