В Украине от гриппа умерли уже 185 людей - Минздрав

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«С начала эпидемического сезона, по оперативным данным, зарегистрировано 185 лабораторно подтвержденных летальных исходах от гриппа, из них 4 детей в возрасте до 17 лет», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество летальных случаев в Одесской области – 34 случая, в Винницкой и Черкасской областях - по 13.

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По данным Минздрава, с начала эпидемического сезона в Украине зарегистрировано более 3,3 млн больных гриппом и ОРВИ, переболело 8,5% населения.

Из общего количества заболевших 62,4% составляют дети в возрасте до 17 лет. Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди населения Киевской области и города Киева, где переболело, соответственно, 14,4 и 12,2 % населения. Наименьшая заболеваемость регистрируется в Закарпатской (5,3 %) и Харьковской областях (3,6 %).

Всего по Украине с начала эпидсезона госпитализированы с предварительными диагнозами "Грипп" и "Острая респираторная вирусная инфекция" 130 тыс. человек (4% от заболевших), из них 67,2% составляют дети в возрасте до 17 лет.

На четвертой неделе 2016 года в 19 областях и городе Киеве показатель заболеваемости гриппом превысил эпидпороги, из них в 11 областях – более чем на 50%.

В Минздраве подчеркнули, что заболеваемость в эпидсезон 2015-2016 гг. на 41,4% больше уровня аналогичного периода прошлого эпидемического сезона.