Гидрометцентр объявил в Украине штормовое предупреждение

10:20, 03 февраля 2016
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Украинский гидрометеорологический центр объявил по Украине штормовое предупреждение.

погода, ветер, зима / Фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что сегодня днем в Украине, кроме южных областей, местами порывы ветра 15-20 м/сек.

Также в Киеве и местами по области порывы ветра 15-18 м/сек.

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