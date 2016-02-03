Гидрометцентр объявил в Украине штормовое предупреждение
10:20, 03 февраля 2016Страна
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Украинский гидрометеорологический центр объявил по Украине штормовое предупреждение.
Гидрометцентр объявил в Украине штормовое предупреждение / Фото УНИАН
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют, что сегодня днем в Украине, кроме южных областей, местами порывы ветра 15-20 м/сек.
Также в Киеве и местами по области порывы ветра 15-18 м/сек.
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