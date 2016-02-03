Гидрометцентр объявил в Украине штормовое предупреждение

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что сегодня днем в Украине, кроме южных областей, местами порывы ветра 15-20 м/сек.

Также в Киеве и местами по области порывы ветра 15-18 м/сек.