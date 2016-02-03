В Сумской области из-за вирусной пневмонии умерли 13 человек

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

По его информации, в ОГА провели заседание областного штаба по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа с участием главных специалистов управления, представителей Главного управления Госсанэпидслужбы и отдела здравоохранения Сумского городского совета.

Областной инфекционист Ирина Троцкая отметила, что эпидемический порог в целом превышен в 1,8 раза, фактически во всех районах и городах областного подчинения, за исключением Конотопского, Ахтырского и Сумского районов (всего в Сумской области 18 районов и 7 городов областного подчинения).

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«Из числа заболевших в стационары госпитализированы 918 человек, или 6,3%. На предыдущей неделе число госпитализированных составило 969 человек, или 6,1%. Среди госпитализированных 51,8% - дети (476 человек). Вирусологически обследовано более 300 человек. У 32 больных выделен вирус гриппа А», - отметила Троцкая.

По ее словам, за последнюю неделю зарегистрировано 3 летальных случая среди взрослого населения в городах Сумы, Лебедин и Конотоп.

«Всего с начала сезона от вирусной пневмонии умерло 13 человек, в т. ч. 5 случаев вирусологически подтверждены. От гриппа с начала эпидсезона по области привито 2775 человек из группы повышенного эпидриска, в т. ч. 788 медицинских работников», - рассказал Бутенко.

Участники штаба обсудили круг важных вопросов относительно диагностики, лечения и профилактики ОРВИ и гриппа в лечебно-профилактических учреждениях области, что нашло отражение в соответствующем решении штаба.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области по состоянию на 29 января смертность от гриппа и ОРВИ составляла 11 случаев.