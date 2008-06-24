На курортах Херсонской области могут оздоравливаться 200 тыс. детей

В прошлом году в Херсонской области было оздоровлено более 100 тысяч детей, но рекреационные мощности области свидетельствуют, что оздоравливаться ежегодно могут около 200 тысяч детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в Скадовске на выездном заседании коллегии Министерства по делам семьи, молодежи и спорта первый заместитель председателя облгосадминистрации Игорь ЯКОВЛЕВ.

По его словам, регион имеет для этого все необходимое - морское побережье с курортно-лечебной базой, мощную сеть оздоровительных учреждений, подготовленный персонал и структуры, которые занимаются организацией курортно-туристической деятельности.

Также, имеющиеся в области природные условия (геотермальные лечебные воды), позволяют оздоравливать детей не только летом, а на протяжении всего года. Это, в свою очередь, даст возможность существенно повысить рентабельность работы оздоровительных учреждений, а следовательно - появятся дополнительные средства на модернизацию и дальнейшее развитие курортной инфраструктуры. Для организации круглогодичного оздоровления детей в области сейчас работают над тем, чтобы объединить усилия всех заинтересованных в данном проекте сторон - государственных органов, органов местного самоуправления, оздоровительных учреждений и инвесторов.

В то же время, по мнению заместителя губернатора, система оздоровления детей в Украине должна базироваться на единых для всех стандартах и нормативах. В том числе, относительно суммы средств, которые должны тратиться на оздоровление детей. На данное время оздоровлением детей в Украине занимаются четыре министерства и у них разные подходы к этому вопросу. По словам первого заместителя председателя облгосадминистрации, должен быть единый распорядитель средств на оздоровление детей, и это необходимо предусмотреть в Законе Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей".