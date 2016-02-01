Завтра в большинстве областей Украины местами туман и гололедица
17:55, 01 февраля 2016Страна
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Утром и днем 2 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с.
На дорогах страны, кроме Крыма и Приазовья, местами гололедица / Фото: УНИАН
Гидрометцентр предупреждает, что ночью и утром завтра в центральной, южной и восточной частях местами туман, видимость составит 200-500 м.
Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, утром и днем 2 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с; на дорогах страны, кроме Крыма и Приазовья, местами гололедица.
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