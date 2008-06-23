Слишком здоровый образ жизни опасен

Шведские врачи встревожены распространением в обществе мании здорового образа жизни - орторексии. И призывают тех, кто думает о правильном питании более 3 часов в сутки, обратиться к специалистам - психологам и диетологам.

Орторексия (от греч. "ortho" - правильный) - психическое расстройство, проявляющееся в одержимости здоровым образом жизни, основанном на правильном питании и регулярных тренировках с большой нагрузкой. Это "правильное", по сути, стремление может привести к проблемам с психикой и нарушениям в питании.

По словам экспертов, трудно определить, сколько именно людей в Швеции страдает этим заболеванием. Но, по словам основателя "Шведского объединения, выступающего против нарушений питания" Мадлен Местертон, за последние 5 лет к ним обратилось значительно больше тех, "кто тренируется с упорством фаната и ест только очень здоровую пищу".

"Мне кажется, молодежь находится сегодня под очень мощным давлением. По ее представлениям надо быть худым и хорошо тренированным. К тому же СМИ постоянно бомбардируют советами по поводу того, чего нельзя есть, что надо есть и как необходимо тренироваться", - считает она.

На протяжении длительного времени орторексики выглядят спортивными и здоровыми. Орторексия вырастает из обыденных и правильных вещей, доведенных до абсурда. Ее особенность - и одновременно сложность ее лечения - уверенность больного в том, что он поступает правильно, действует на благо своего организма и живет здоровее других.

В результате орторексик испытывает постоянный страх заболеть или поправиться, у него появляется серьезный дефицит необходимых веществ в организме - состояние "скрытого" голода. Это сказывается на работе сердца, вызывает сокращение количества кальция в организме и преждевременный износ суставов. Но в первую очередь орторексия опасна тем, что может перерасти в анорексию - полный отказ от пищи.

Термин "орторексия" был предложен американским врачом из Калифорнии Стивеном Брэтманом в 1997 году. Он назвал ее "комплексом правильного питания". Брэтман в молодости был членом большой коммуны, которая занималась выращиванием экологически чистых продуктов. Он питался исключительно свежими овощами и прежде чем проглотить кусочек еды, пережевывал его ровно 50 раз. Такая педантичность довела Стивена до нервного расстройства, которое он и назвал "орторексией". Позже Брэтман даже написал об этой проблеме книгу "Пристрастие к полезным продуктам: как преодолеть одержимость правильным питанием".

По статистике, жертвами орторексии чаще всего становятся женщины от 30 до 50 лет, среднего достатка, работающие, но не слишком любящие свою работу, с серьезными проблемами в личной жизни. У мужчин орторексия нередко сопутствует переживаниям "кризиса среднего возраста".

Врач Стивен Бретмен называет следующие признаки орторексии:

- человек думает о правильном питании более 3 часов в день;

- он обязательно планирует завтрашнее меню, а не ест то, что есть в холодильнике;

- чувство того, что он ест правильную пищу, для него значит больше, чем удовольствие от самой пищи;

- он постоянно отказывается от той пищи, которая нравится, ради той, что полезна;

- из-за выбранной диеты человеку трудно есть где-нибудь, кроме дома.

Кстати, примерно в 70% случаев помешательство на здоровом образе жизни создает человеку социальные трудности - он не может обедать в кафе с друзьями или коллегами, отказывается от совместного досуга с ними, у орторексика снижается работоспособность, его начинают сторониться.

Симптомами орторексии также являются стремление к отказу от жиров и углеводов, глубокая осведомленность о правилах питания, нацеленность на максимальный результат в спортзале, зацикленность на собственном весе, принудительное здоровое питание и постоянный разговор с самим собой на уровне "одно мороженное стоит столько-то времени в спортзале". Также орторексики постоянно улучшают свою диету и занимаются выведением очищением организма (например, выведением шлаков). Заболев, нередко отказываются от приема лекарств, считая их "химией".

Среди самых опасных диет и процедур, считающихся у орторексиков атрибутами здорового образа жизни, - голодание (особенно "сухое", когда человек отказывается не только от еды, но и от питья), сыроедение, полный отказ от соли и сахара, уринотерапия, длительные монодиеты, цветовые диеты.

Первый шаг к излечению, по словам шведских врачей, состоит в том, чтобы человек осознал наличие у себя этих нарушений. Затем он должен обратиться к специалистам - психологу, диетологу и всем тем, чья помощь может понадобиться.

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