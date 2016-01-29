В Украине возможны только завезенные случаи заражения вирусом Зика, который стремительно распространяется по всему миру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам главный инфекционист Украины Ольга Голубовская.

В то же время она акцентировала, что заподозрить и диагностировать клинически этот вирус в Украине будет крайне тяжело, диагностировать заражение вирусом Зика можно будет только после рождения младенцев с аномалиями (микроцефалией - УНИАН).

"В Украине не распространены комары, которые переносят этот вирус. Хотя сегодня идет глобализация многих процессов и адаптация, в том числе и комаров. Раньше этого комара в Европейском регионе вообще никогда не было. Сейчас он себя прекрасно чувствует в Европе. Еще 15 лет назад, например, лихорадка Западного Нила не распространялась за пределы Африканского региона. Сейчас же она есть и в Европе, и в Украине", - сказала Голубовская.

Читайте такжеВОЗ считает ситуацию со вспышкой Зика взрывнойПо ее словам, вирус Зика относится к таким же вирусам, как вирус лихорадки Денге, желтой лихорадке.

"К счастью, этот вирус не такой изменчивый, как вирус гриппа. Однако клиническая картина заражения вирусом Зика ничем не отличается от лихорадки Западного Нила, которая тоже может сопровождаться серозным менингитом. Поэтому нам очень важна всемирная сеть мониторинга", - отметила Голубовская.

Эксперт подчеркнула, что распространение этого вируса может привести к такой чрезвычайной ситуации в Южной и Центральной Америке, какую вызвал вирус Эбола.

"В Бразилии - 1250 случаев заражения вирусом Зика. Это беспрецедентное количество. Поэтому я советую не рисковать и беременным украинкам не ездить в эти страны", - подчеркнула главный инфекционист страны.