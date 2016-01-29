Вакцина против вируса Зика может быть готова до конца этого года - фармацевты
Специалисты, которые разрабатывают вакцину от вируса Зика, заявляют, что она может быть готова до конца этого года, то есть намного раньше установленных ранее сроков.
Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, по словам представителей фармацевтической компании Inovio Pharmaceuticals, вакцина уже испытывалась на мелких животных, теперь ее планируется протестировать на приматах, а во второй половине года начать испытания на людях.
Тем временем президент Бразилии Дилма Русеф призвала население страны объединиться в борьбе с вирусом.
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Вирус Зика, получивший широкое распространение в Латинской Америке, был открыт в 1947 году в Уругвае. Нынешнюю вспышку заболевания ученые называют крупнейшей в истории.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от 3 до 4 млн человек могут быть инфицированы в Южной, Центральной и Северной Америке. В большинстве случаев болезнь протекает без каких-либо симптомов, поэтому вирус сложно обнаружить.
Вирус распространяется комарами, его появление отмечено уже более чем в 20 странах региона.