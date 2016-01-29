Еще 15 жителей Донбасса получили помощь на лечение от Гуманитарного штаба

За неделю Гуманитарный штаб Рината Ахметова оказал помощь на срочное лечение и операции 15 жителей Донбасса с тяжелыми заболеваниями и ранениями. Среди них 10 детей и 1 беременная женщина, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

25-летняя Марина из Луганской области находится на 36-ой неделе беременности. У ее будущего ребенка диагностировали сложный порок сердца, который необходимо корректировать в первые дни после рождения. Марина с мужем работают обходчиками вагонов и не имеют достаточно финансовых средств для спасения жизни своего будущего малыша. Ему потребуется серьезное хирургическое вмешательство. Штаб обеспечит будущую маму и ее ребенка необходимыми медикаментами и расходными материалами для операции.

Среди получателей помощь и 14-летний Андрей из Зугрэса. В октябре мальчик пострадал от взрыва снаряда, найденного на улице. Ребенок получил множественные осколочные ранения. Один из осколков попал в голову и вызвал воспаление головного мозга. Под сопровождением Гуманитарного штаба Андрей проходил длительное и сложное лечение, сейчас ему также необходимы медикаменты. По заявке лечащего врача Штаб Ахметова закупил и передал для мальчика очередную партию лекарств.

Кто может получить адресную медицинскую помощь от Штаба Ахметова?

Адресную медицинскую помощь могут получить:

жители неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей

временные переселенцы, которые имеют соответствующую справку

Адресная медицинская помощь предоставляется детям от 0 до 18 лет, а также взрослым мирным гражданам, семьи которых относятся к следующим льготным категориям:

пенсионеры-инвалиды I и II группы

инвалиды I и II группы

семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой

многодетные семьи с 3 и более детьми до 18 лет

матери-одиночки или вдовы с детьми до 18 лет

семьи в сложных жизненных обстоятельствах (семьи, в которых находится более чем один тяжелобольной человек, например, мать с онкологией и ребенок с ДЦП, или 2 инвалида 1 группы и т.д.)

С лечением каких заболеваний помогает Гуманитарный штаб?

Дети

Проведение неотложных операций (только при наличии медицинского направления на операцию с перечнем медикаментов на бумажном носителе):

ранения в результате боевых действий

ургентные неотложные операции

протезирование

Неотложное лечение (только при наличии медицинского направления на лечение с перечнем медикаментов на бумажном носителе):

тяжелобольные

мирные жители, раненные в результате боевых действий

технические средства реабилитации при ранении в результате АТО (костыли, ходунки, палочки, трости и др.)

Взрослые

Проведение неотложных операций (только при наличии медицинского направления на операцию с перечнем медикаментов на бумажном носителе):

ранения в результате боевых действий

ургентные неотложные операции

Неотложное лечение (только при наличии медицинского направления на лечение с перечнем медикаментов на бумажном носителе):

тяжелобольные

мирные жители, раненные в результате боевых действий

технические средства реабилитации при ранении в результате боевых действий (костыли, ходунки, палочки, трости и др.)

Для получения помощи необходимо предоставить:

медицинское направление на операцию с перечнем медикаментов

документ, подтверждающий наличие льгот (для взрослых мирных граждан)

Заявки на адресную медицинскую помощь можно оставить на горячей линии Гуманитарного штаба 0800 509 001 или отправить на электронный адрес helpdonbass@fdu.org.ua. Обратите внимание: помощь оказывается только при наличии медицинской справки.