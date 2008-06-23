Выбираем очки

При выборе солнцезащитных очков следует соблюдать внимательность и соблюдать некоторые требования. Например, не стоит думать о том, что степень их затемнения определяет степень защиты глаз от воздействия ультрафиолета, так как это зависит от использования специальной химической добавки при изготовлении очков, что совершенно не меняет степень их затемнения.

В противном случае, наблюдается лишь обманный эффект, так как затемнение позволяет зрачку не сужаться, и он пропускает на сетчатку глаза мощный поток вредных лучей, что может стать причиной помутнения хрусталика и ухудшить зрение. На очках, которых отличает высокое качество, в обязательном порядке должна присутствовать маркировка.

В идеальном варианте, который может свидетельствовать о стопроцентном поглощении очками ультрафиолета, должна присутствовать маркировка 400 нм или же UV 400. Об остальных достоинствах солнцезащитных очков можно получить консультацию у специалиста. Не стоит приобретать очки в многочисленных киосках, не экономьте на здоровье. Фирменные и качественные очки всегда продаются в упаковке и сопровождаются аннотацией, которая поведает нам о многом.

Высокое качество подтверждает и факт наличия на внутренней стороне одной из дужек надписи «UV-protection». Осмотрите и заушники, на которых фирма-изготовитель всегда проставляет номер модели и страну. Если же такой информации вам не удается найти, то это явная подделка.

В том случае, когда такие надписи все же присутствуют, сверьте номер выбранных очков с номером на других очках того же ряда. Если номера совпадают, увы, опять подделка. Безусловно, подделка под известные бренды – это противозаконное действие, а , следовательно, подлежит наказанию, поэтому многие «липовые» изготовители наносят необходимые надписи с атрибутами бренда, но это можно легко выяснить. Потрите надпись ногтем, если надпись стирается, то вам пытаются всучить фальшивку.

Марка фирмы может присутствовать на линзах в правом верхнем углу и на каждой линзе есть выпуклые буквы, которые нетрудно определить на ощупь. На всех качественных очках проставлен номер серии, который является четырехзначным, начинающимся с латинской буквы. Искать его следует на дужках или на оправе.

Если после того, как вы надели очки и мир сразу же преобразился и заиграл другими красками, то, к сожалению,речь опять идет о подделке, так как фирменная продукция сохраняет все цвета радуги, лишь слегка изменяя оттенки.