В Украине нет переносчиков вируса Зика - комаров рода Aedes

Переносчиками вируса Зика являются комары рода Aedes, которых нет в Украине, однако получить инфекцию могут туристы, которые будут отдыхать в экзотических странах.

Как сообщили УНИАН в пресс-служлі Министерства здравоохранения, об этом заявила начальник управления социально-гигиенического мониторинга и анализа рисков Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Елена Фенюк.

По ее словам, "переносчиками вируса являются комары рода Aedes, которые не проживают на территории Украины, поэтому опасности распространения вируса в стране нет. Однако получить инфекцию могут туристы, которые будут отдыхать за границей в экзотических странах".

По информации Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний, с апреля 2015 года в Бразилии, а затем и в других странах Южной Америки отмечается эпидемическое распространение заболевания, вызванного вирусом Зика.

Случаи инфицирования зарегистрированы в более 20 странах, в частности в Североамериканском, Южноамериканском и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Есть сообщение о регистрации заболевания, вызванного вирусом Зика в Барбадосе, Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Сальвадоре, Французской Гвиане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гайане, Суринаме, Таиланде, Венесуэле, Мексике, Новой Каледонии, Панаме, Парагвае, Пуэрто-Рико, Самоа, Гаити и Фиджи, Мальдивах и Мартинике, Сен-Мартене и Соломоновых островах.

Читайте такжеИз-за вируса Зика рекомендуют не ездить в страны Южной Америки и Карибского бассейнаКак правило, заболевание протекает в легкой и средне-тяжелой клинической форме и заканчивается выздоровлением. Вместе с тем, появляются данные о влиянии вируса на плод человека. Заражение лихорадкой Зика женщин в первые 3-4 месяца беременности приводит к аномалиям развития плода, в том числе к микроцефалии новорожденных.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины обращает внимание граждан на возможную опасность пребывания беременных в регионах неблагополучных в отношении вируса Зика.

При необходимости пребывания в упомянутых странах целесообразно использовать меры защиты от комаров (репелленты, одежда с длинными рукавами, брюки), стараться избегать заболоченных мест. В отелях не стоит открывать окна, если они не оборудованы противомоскитными сетками. В случае недомогания после возвращения следует немедленно обращаться к врачу и сообщить о стране своего пребывания.

Читайте такжеВОЗ собирает сегодня экстренное заседание по распространению в мире вируса ЗикаГоссанэпидслужба рекомендует выбирать для путешествий и отдыха за рубежом эпидемиологически благополучные страны и соблюдать меры по профилактике инфекционных болезней. С перечнем стран, где были зарегистрированы опасные инфекционные заболевания людей можно ознакомиться на сайте Госсанэпидслужбы.