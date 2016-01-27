На Черниговщине эпидпорог на грипп и ОРВИ превышен на 88%

Об этом УНИАН сообщили в санэпидслужбе области.

Согласно сообщению, на протяжении 26 января в области гриппом и ОРВИ заболели 2933 человека, в том числе 1296 детей (44,2%), госпитализировано 137 больных, из них - 66 детей.

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Зарегистрировано 282 случая заболевания гриппом в 10 районах и городах Нежин, Прилуки и Чернигов. Заболеваемость в регионе выше эпидпорога на 88,2%.

Учитывая ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, особенно среди детей, приостановлено обучение в 427 общеобразовательных и детских учреждениях Черниговской области.

За минувшие сутки в области зафиксирован четвертый случай смерти от осложнений гриппа. В Нежине скончалась женщина 1951 года рождения, которая из-за хронических заболеваний относилась к группе риска.