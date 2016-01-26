ВР усилила соцзащиту вынужденно переселенных детей

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении социальной защиты детей и поддержке семей с детьми (№2254).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 254 народных депутата из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в Законе Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" устанавливается, что каждый ребенок, в том числе прибывший без сопровождения родителей, других законных представителей, получает справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Заявление о получении справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица подается лицом, в том числе несовершеннолетними детьми, лично, а малолетними детьми, недееспособными лицами или лицами, дееспособность которых ограничена, - через законного представителя.

Устанавливается, что центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам усыновления и защиты прав детей, осуществляет координацию и методологическое обеспечение деятельности местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по социальной защите внутренне перемещенных детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, а также обеспечивает соблюдение требований законодательства при установлении опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, их усыновления, применение других предусмотренных законодательством форм устройства детей, проводит работу по социальной поддержке внутренне перемещенных семей с детьми, над которыми установлена опека или попечительство, приемных семей и детских домов семейного типа.

Законные представители ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, должностные лица, осуществляющие мероприятия по защите прав такого ребенка, в случае необходимости подтверждения или проверки персональных данных о ребенке могут получить соответствующие сведения на основании письменного запроса в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам усыновления и защиты прав детей, который обеспечивает ведение единого электронного учета детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Кроме того, законом устанавливается, что местные государственные администрации в пределах своих полномочий обеспечивают выявление из числа внутренне перемещенных лиц и семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, предоставление им социальных услуг и осуществление предусмотренных законодательством мер в случае возникновения угрозы жизни и здоровью детей, потери детьми родительской опеки.

Кроме того, речь идет, в частности, об осуществлении в полном объеме полномочий органа опеки и попечительства в отношении зарегистрированных на их территории внутренне перемещенных детей, в том числе детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; предоставлении жилья детским домам семейного типа, которые вынужденно или самостоятельно покинули место проживания в связи с обстоятельствами, определенными в части первой статьи 1 этого Закона.

Кроме того, устанавливается, что патронатный воспитатель зачисляется на работу по трудовому договору в бюджетном учреждении социальной защиты населения по определению, соответственно, местной госадминистрации или местного совета.