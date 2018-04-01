Гуманитарный штаб запустил новый онлайн-тест, посвященный "травме войны"

Сегодня, 13 ноября, Психологическая служба Штаба Рината Ахметова запустила новый онлайн-тест, посвященный «травме войны». Тест предназначен для переселенцев из Донбасса. Опросник поможет им понять, как пережитые в зоне боевых действий события отражаются на теперешней «мирной» жизни.

Все переселенцы, так или иначе, пережили сложные события. Они вынуждены были покинуть обжитые дома, места работы, и начинать строить новую жизнь на новом месте. Такой вынужденный переезд сам по себе – сложное жизненное событие. Однако если речь идет только о вынужденном переезде, о разрыве старых связей и налаживании жизни в новом месте, то это, при всех сложностях его проживания, все же не считается «травмой».

Словом «травма» («психическая травма») обозначают состояние психики человека, который подвергся очень сильному, шоковому воздействию, попал в ситуацию, когда его собственной жизни, или жизни находившихся рядом людей, а также жизни его близких угрожала реальная смертельная опасность. В условиях этой войны подобные ситуации происходили со многими людьми. Это, например, частое пребывание под обстрелами, картины погибших людей, угроза гибели при побеге, пребывание в заложниках, пережитое насилие и многое другое.

Если подобные события обошли вас стороной, то не все предложенные в тесте вопросы могут быть вам понятны, и это – хорошо. Если же вы попадали в похожие травматические ситуации, то, возможно, заданные психологами вопросы помогут вам лучше понять и оценить свое состояние в прошлом или настоящем и, если это необходимо, обратиться за помощью.

Пройти тест можно здесь.