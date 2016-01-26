В Киеве от пневмонии умерли 18 человек, на Буковине 5, в Одесском регионе ещё 2 человека

В Киеве с начала эпидемического сезона по состоянию на 25 января в результате осложнений от гриппа умерли 18 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Киеве.

"С начала эпидсезона от осложнений (пневмоний) от гриппа умерли 18 человек, в том числе за последнюю неделю (3-ю) - 11 человек. Из них лабораторно подтвержден грипп А (ПЦР) у четырех человек, а у двух не подтвержден. Остальная часть анализов находится в работе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице с 11 по 17 января гриппом и ОРВИ заболели 26 тыс. 559 человек, из них 14 тыс. 723 случая заболеваний (55,4%) зарегистрированы у детей в возрасте до 17 лет.

"В возрастной структуре заболеваемости детей превалируют дети в возрасте до 4 лет (51,5%). Среди школьников зарегистрировано 5 тыс. 041 случай заболевания (19% от всех заболевших)", - отметили специалисты.

В Черновицкой области с начала года 5 человек умерли от от пневмонии, вызванной гриппом А/Н1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила главный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко.

По ее словам, с 1 по 25 января на Буковине умерли 5 взрослых людей от пневмонии, вызванной гриппом А/Н1N1.

"Один - в областной больнице, 2 - в больнице скорой медицинской помощи и еще 2 (супруги буковинцы) - в Сокирянской ЦРБ", - сообщила Гопко.

Она также сообщила, что с 18 по 24 января в Черновицкой области зарегистрировали более 200 случаев пневмонии, более 10 тыс. случаев ОРВИ и четыре случая гриппа.

"По сравнению с предыдущей неделей в целом по области заболеваемость выросла в два раза. Зарегистрированы 10002 случая ОРВИ, из которых 6172 - среди детей до 17 лет. Среди заболевших - 226 с пневмонией и 4 больных гриппом. Госпитализированы 592 больных, из них детей до 17 лет - 282", - отметила Гопко.

В Одесском регионе от пневмонии умерли еще два человека, проверяется наличие у них вируса пандемического гриппа A (H1N1).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе аппаратного совещания мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе умер мужчина, который обратился за медицинской помощью лишь спустя две недели после проявления болезни.

Предполагается, что пневмония появилась в качестве осложнения после гриппа. По данным Труханова, ситуация была осложнена тем, что потерпевший страдал избыточным весом.

Директор департамента здравоохранения Игорь Шпак отметил, что для лечения больных пневмонией город приобрел 3 аппарата для вентиляции легких и 27 кислородных концентраторов. Все медицинские стационары обеспечены соответствующими антибиотиками на сумму 1,4 млн грн. Кроме того, от отечественных фармацевтических фирм поступила гуманитарная помощь на 200 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, вышеназванный мужчина умер в ночь на 25 января.

«В настоящее время проводятся соответствующие лабораторные исследования на выявление вируса A (H1N1)», - отметили в горсовете.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе и. о. замглавы Одесского ОГА Марии Гайдар, на минувшей неделе от пневмонии также умерла жительница города Южный. В настоящее время устанавливается, был у нее грипп штамма A (H1N1).

В пресс-службе добавили, что эпидемиологический порог по заболеваемости в регионе в целом не превышен, за исключением ситуации в Белгород-Днестровском.

В ОГА добавили, что, согласно официальным данным, в регионе от осложнений, вызванных гриппом А (H1N1), умерло 26 человек.

Как сообщал УНИАН, 22 января в Ситуационном центре быстрого реагирования по гриппу при Одесской ОГА сообщили, что от осложнений, вызванных гриппом А (H1N1), умерло 26 человек, 8 – в районах, остальные – в Одессе.

В медучреждениях и школах Одессы с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин, также объявлен карантин в школах Одессы.

Главная особенность нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Одессе и области состоит в увеличении количества осложнений в виде пневмонии среди заболевших гриппом A (H1N1).

Из бюджета Одессы выделено финансирование в размере 3 млн грн на приобретение дополнительных медикаментов и кислородных концентраторов для лечения пневмонии в условиях стационара городских больниц. Аналогичная сумма – из областного бюджета.