В Запорожской области эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на треть

Об этом УНИАН сообщил замначальника главного управлении Госсанэпидслужбы в Запорожской области Александр Мащак.

«В Запорожской области за последнюю неделю заболеваемость населения ОРВИ и гриппом возросла, показатель составляет 104,9 на 10 тыс. населения, что на треть выше порогового уровня (78,2). Превышение эпидпорогов зафиксировано практически во всех крупных городах региона, за исключением Запорожья, где ситуация пока на грани эпидпорога. Общее число заболевших составляет свыше 18 тыс. человек, из них 50% - дети школьного возраста», - рассказал Мащак.

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В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Запорожской области, по данным Мащака, приостановлены занятия в общеобразовательных школах Запорожья, Бердянска, Мелитополя и ряда других населенных пунктов – в более чем 200 учебных заведений из 566.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 января в Украине от гриппа за этот эпидсезон умерли 60 человек, из них в Запорожской области - 1.