Где взять пилюлю от старости?

Насколько современная наука о старении прогрессировала в своих исследованиях? Собравшись на VIII международный симпозиум «Биологические механизмы старения» в Харьковском национальном университете им. В.Каразина, ученые проанализировали результаты исследований механизмов старения разнообразных биологических систем, обсудили новые теории в этой отрасли и особенности новых экспериментальных подходов, а также социальные аспекты геронтологии.

Рассказывает ученый секретарь Московского отделения Геронтологического общества РАН, сотрудник Института биохимической физики РАН Александр ХАЛЯВКИН:

Есть два противоположных взгляда на возникновение старения. В соответствии с одним, этот процесс вызывает заложенная в нашем организме программа старения. В соответствии с другим, старость — результат накопления различных повреждений, сбоев и ошибок, которые возникают на протяжении жизни в такой сложной системе как организм. Есть и своего рода синтетическая концепция — старение запрограммировано и к тому же модулируется разного рода случайными событиями. Соответственно, большинство исследователей, которые занимаются поисками первопричин старения и изучением его механизмов, сосредоточились в настоящее время на событиях молекулярно-генетического уровня.

Еще одна концепция допускает, что у многих видов живых существ старение возникает или усиливается из-за неадекватного взаимодействие внешней среды и организма. Именно в этом кроется причина той пластичности старения, которую мы наблюдаем, то есть замедление или ускорение этого процесса в зависимости от условий жизни. Если же оптимизировать организм за всеми параметрами, то он не будет стареть. Возможно, мы сможем значительно замедлить этот процесс, а в отдельных случаях — и повернуть его вспять.

Возможно, когда-то и будет создана «пилюля от старости» или открыто возможность «перепрограммирования» наших генов на бессмертие, но полагаться на это не следует. Нужно самостоятельно пытаться, говоря словами ученых, «оптимизировать свое существование в системе «организм - среда», другими словами — вести здоровый образ жизни. То есть отказаться от вредных привычек, сделать правилом достаточную физическую активность и достаточный сон, придерживаться малокалорийной полноценной диеты и тому подобное. Это не так просто, как хотелось бы, но другого пути пока нет.

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