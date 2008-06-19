Радиоактивные отходы станут источником здоровья?

В течение десятилетий было известно, что проникающая радиация опасна - в высоких дозах она приводит к мгновенной смерти, а длительное облучение провоцирует развитие раковых опухолей. Американский исследователь Дон Лаки (Don Luckey) утверждает, что малые дозы контролируемого облучения могут быть полезны для здоровья, и их следует рекомендовать для применения в медицине.

В статье, опубликованной в International Journal of Low Radiation, Лаки пишет, что ионизирующее излучение в определенных дозах может быть полезно для здоровья и лучший его источник - радиоактивные отходы.

"Если отбросить предрассудки... становится очевидным, что повышенная доза ионизирующего излучения может способствовать здоровью", - пишет ученый.

По его данным, низкие дозы радиации снижают частоту инфекционных заболеваний, уменьшает число случаев рака у молодых людей и существенно увеличивает среднюю продолжительность жизни. Радиация также увеличивает активность иммунной системы - растет число и активность белых кровяных клеток - лейкоцитов, а также активность ряда ферментов, производство антител, что снижает количество инфекционных заболеваний и способствует заживлению ран.

Лаки отмечает, что человек в процессе эволюции приспособился к определенному уровню радиации, как и к другим особенностям окружающей среды, и ее нехватка может негативно влиять на здоровье, так же, как дефицит некоторых веществ, например, витаминов и микроэлементов.

В первой половине ХХ века, когда явление радиоактивности было только открыто, медики экспериментировали с различными типами радиоактивных материалов. Тогда облучение, хотя была очевидна его опасность, рассматривалось как панацея от большого числа болезней - от артрита до туберкулеза.

Открытие антибиотиков и быстрое развитие фармацевтической индустрии, так же как и тот факт, что высокие дозы облучения смертельны, привели к отказу от этой практики. Сегодня ионизирующее облучение используется для лечения определенных форм рака, однако использование источников радиации для лечения других заболеваний не признается официальной медициной.

Лаки надеется изменить эту точку зрения и заявляет, что более 3 тысяч статей в научных журналах показывают, что малые дозы радиации благотворны для здоровья человека.

Ученый рассчитывает, что использование малых доз радиации будет вновь введено в медицинскую практику. Он предлагает использовать для медицинских целей небольшие образцы специально подготовленных радиоактивных отходов с атомных реакторов.

Под радиоактивным или ионизирующим излучением понимают излучение при распаде радиоактивных элементов. Оно включает в себя альфа-излучение - поток альфа-частиц, то есть ядер гелия, и бета-излучение - поток электронов. Альфа-излучение опасно для человека только в том случае, если его источник попадает в организм, альфа-частицы не проникают через кожу, но могут вызывать повреждение слизистых оболочек.

Третий компонент - гамма-излучение, представляет собой электромагнитное излучение, подобное рентгеновскому, но с более высокой частотой. Оно обладает самой большой проникающей способностью и наиболее опасно.

www.rian.ru