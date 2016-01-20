Состоится пресс-брифинг "Ситуация с доставкой гуманитарной помощи в связи со сложными погодными условиями"
Расскажут о ближайших планах Штаба. Каковы объемы гуманитарной помощи и насколько востребованы адресные программы Штаба.
Завтра, 21 января, 12:00-13:00, состоится пресс-брифинг Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.
В ходе мероприятия координатор Штаба Римма Филь представит информацию о ситуации c доставкой гуманитарной помощи на Донбасс, которая в январе осложнилась из-за плохих погодных условий, и работе пунктов выдачи продуктовых наборов.
Также Римма Филь расскажет о ближайших планах Штаба. Каковы объемы гуманитарной помощи и насколько востребованы адресные программы Штаба – всё это можно будет узнать во время брифинга.
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