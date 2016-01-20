Одесская область: спасатели вытащили из сугроба "скорую" с тяжело больным младенцем
В Одесской области 19 января спасатели извлекли из снежного заноса машину «скорой помощи», транспортировавшую тяжело больного 8-месячного ребенка.
В Одесской области спасатели вытащили из снежного заноса «скорую помощь» с тяжело больным 8-месячным ребенком / ipc-dzhankoy.org
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 11.27 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Новый Мир Котовского района застряла «скорая помощь», в которой находился 8-месячный ребенок с высокой температурой и симптомами воспаления легких.
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К месту вызова было направлено пожарно-спасательное отделение, которое извлекло автомобиль из снежного заноса.
«Чтобы быстрее доставить больного малыша в стационар спасатели транспортировали его самостоятельно», - отметили в пресс-службе.