Одесская область: спасатели вытащили из сугроба "скорую" с тяжело больным младенцем

11:55, 20 января 2016
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В Одесской области 19 января спасатели извлекли из снежного заноса машину «скорой помощи», транспортировавшую тяжело больного 8-месячного ребенка.

Скорая помощь. Снежные заносы / http://ipc-dzhankoy.org/news/news_dzhankoy/3902.html

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 11.27 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Новый Мир Котовского района застряла «скорая помощь», в которой находился 8-месячный ребенок с высокой температурой и симптомами воспаления легких.

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К месту вызова было направлено пожарно-спасательное отделение, которое извлекло автомобиль из снежного заноса.

«Чтобы быстрее доставить больного малыша в стационар спасатели транспортировали его самостоятельно», - отметили в пресс-службе.

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