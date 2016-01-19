Гриппом и ОРВИ переболело 6% населения Украины – эксперт

До лечебных учреждений Украины с диагнозами «грипп» и «ОРВИ» обратились 2 млн 433 тыс. 550 человек или 6% / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам руководитель Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Любовь Некрасова.

Она подчеркнула, что большинство из заболевших, 67% - дети. «Количество заболевших детей до 17 лет уменьшилось на 10%. Зато взрослых начало болеть больше. Госпитализированы 88 тс. 384 людей. Самый высокий уровень заболеваемости – в Киеве и Киевской области, самый низкий в Закарпатской, Тернопольской и Харьковской областях. Количество обращений и госпитализаций возросло. Это положительный показатель, он свидетельствует, что люди чаще стали обращаться к врачам», - сказала Некрасова.

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По ее словам, в 98% умерших из-за гриппа выявлен пандемический вирус AH1N1 (Калифорния).

«Это подтверждает агрессивность вируса, который развивается очень быстро, вызывая тяжелые осложнения, в частности молниеносную пневмонию. Именно AH1N1 вызывает пандемии и эпидемии. Грипп - такая болезнь, при которой следует обязательно обращаться к врачу уже при первых признаках и начать употреблять лекарственные препараты в первые 48 часов», - подчеркнула Некрасова.

Как сообщал УНИАН, по данным министра здравоохранения Украины Александра Квиташвили, в Украине от гриппа умер 51 человек.