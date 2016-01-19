Минздрав опроверг данные о 46 умерших от гриппа

Данные относительно 46 человек, умерших от гриппа, не подтверждены центральной референс-лабораторией государственного учреждения «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний», отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Отмечается, что эти данные лабораторно диагностированы территориальными органами Госсанэпидслужбы с начала эпидсезона по состоянию на 18 января 2016 года, однако материал от этих больных еще будет направлен для дальнейшего изучения и идентификации в ГУ «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний Минздрава Украины».

Известно, что все умершие лица несвоевременно обратились за медицинской помощью и не были привиты против гриппа.

Как сообщал УНИАН, 18 января заместитель министра здравоохранения Роман Василишин заявил, что в Украине количество умерших от гриппа возросло до 46-ти.

Также он не исключил превышения эпидпорога заболеваемости гриппом к концу недели.