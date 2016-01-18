В Тернополе повысился уровень заболеваемости ОРВИ: школы закрыли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение приняла на своем экстренном заседании комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольском городском совете.

В решении сказано, что занятия будут прекращены в общеобразовательных и начальных школах, кружках, лицеях и внешкольных учреждениях.

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Также будет ограничено проведение массовых мероприятий в городе.

Кроме того, из резервного фонда будут выделены средства для экспресс-диагностики гриппа и обеспечено проведение вакцинации.

Перевозчики города обязаны придерживаться графика движения с целью недопущения скопления людей и их переохлаждения на остановках, а в салонах общественного транспорта будут размещены листовки и плакаты о профилактике гриппа.

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Ректорам высших учебных заведений рекомендовано срочно организовать проведение профилактических прививок против гриппа групп риска.

Кроме того, в городе будет введен масочный режим как мера предэпидемического периода в сфере обслуживания населения (торговля, общественный транспорт, аптечная сеть, вокзалы, почта, банки, кассы, учреждения культуры и т.д.)