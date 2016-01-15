В аптеках "Фармации" на период обострения заболеваемости гриппом заморозят цены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге советник киевского городского головы Михаил Радуцкий, информируя о проведенном совещании у городского головы, на которое были приглашены, в частности, и владельцы аптечных сетей города.

По его словам, КП “Фармация” получила приказ, поскольку это коммунальное предприятие, которым запрещено “на период повышения сезонной заболеваемости ОРВИ или гриппом повышать хоть на 1 копейку цены на необходимые препараты”.

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Радуцкий добавил, что предприятие закупило за собственные средства дополнительно 5 тыс. доз препарата от пандемического гриппа (название просил не озвучивать, чтобы не было лишней рекламы, поскольку этот препарат должен назначать исключительно врач, и не допускается при самолечении). Еще 50 доз такого препарата («Дженерик») есть в запасах предприятия.

Радуцкий заверяет, что в аптеках “Фармации” его можно будет приобрести за 280 грн, тогда как его аналог для лечения пандемического гриппа (Тамифлю) стоит около 500 грн.

По словам Радуцкого, на сегодняшнее совещание пришел представитель только одной коммерческой аптечной сети.

“К аптечным сетям частной собственности было обращение мэра. И мы услышали от той сети, которая пришла, что они заморозят все цены на препараты, которые применяются для лечения и профилактики вирусных сезонных заболеваний и также на вещи, которые должны быть у человека для предотвращения заболевания - марлевые повязки и т. д.”, - сказал Радуцкий.

Он еще раз акцентировал внимание на том, что опасно при нынешних штаммах вируса заниматься самолечением, так как препараты от того же пандемического гриппа, если их принимать под контролем врача, могут нанести серьезный вред другим органам.

Также Радуцкий сообщил, что с завтрашнего дня в Киеве будут дежурить бригады медиков на вокзалах, в аэропортах, то есть в местах, где много людей, особенно приезжих. Предполагается, что эти бригады будут оказывать консультативную и первую необходимую медицинскую помощь тем людям, кто почувствовал недомогание, но еще не знает, куда обратиться к врачу.

Как сообщал УНИАН, с 16 января в киевских заведениях образования и здравоохранения вводится карантин для предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным Минздрава, с начала эпидемиологического сезона (с 1 октября 2015 года) и по 10 января этого года в Украине зарегистрировано 2,2 млн случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Зафиксировано 25 летальных случаев в результате осложнений от гриппа.

В Киеве с 4 по 10 января гриппом и ОРВИ заболели 13 тысяч. 475 тыс. человек, из них 8 тыс. 289 случаев заболеваний (61,5%) зарегистрированы у детей в возрасте до 17 лет.

С начала эпидсезона в столице было зарегистрировано четыре летальных случая от гриппа А, осложненного пневмонией, у взрослых людей, которые принадлежат к группе риска, еще четверо сейчас находятся в реанимации.