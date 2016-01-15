Военные на Донбассе обеспечены индивидуальными средствами медзащиты на 100%

Воинские части и подразделения Вооруженных сил Украины, которые принимают участие в антитеррористической операции на Донбассе, обеспечены индивидуальными средствами медицинской защиты на 100%.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Алексей Чернобай, передает корреспондент УНИАН.

"На сегодняшний день воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины, которые принимают участие в антитеррористической операции, обеспечены индивидуальными средствами медицинской защиты на 100%, медицинской техникой - на 90%, медицинским имуществом - на 85%", - сказал он.

Спикер также проинформировал, что для нужд медицинского обеспечения в 2015 году Минобороны получило 246 млн грн. Из указанных средств около 200 млн грн потрачено на закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Кроме того, в 2015 году в рамках акции «Поддержи Украинскую армию» на счет Минобороны для медицинского обеспечения поступило около 2,5 млн грн благотворительной помощи.

"Эти средства распределены непосредственно по военно-медицинским клиническим центрам и военным госпиталям для закупки лекарственных средств первоочередной необходимости и проведения противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий", - сказал Чернобай.

Он напомнил, что в военно-медицинские учреждения поступает благотворительная помощь в натуральном виде.

"По состоянию на сегодняшний день учреждения военной медицины получили лекарственные средства и медицинское оборудование на общую сумму 206 млн грн", - заявил представитель Минобороны.

Чернобай отметил, что медицинское имущество от благотворителей немедленно распределяется по воинским частям в зоне АТО и используется для лечения раненых военнослужащих.