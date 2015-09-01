В Минобороны утвердили новую аптечку для военных

11:21, 01 сентября 2015
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В Министерстве обороны Украины утвердили новую аптечку для военных по образцам НАТО.

Индивидуальная аптечка, укомплектованная по современным военным стандартам, для военнослужащих / Фото: УНИАНВ Минобороны утвердили новую аптечку для военных / Фото: УНИАН

Об этом на брифинге сообщила начальник Управления коммуникаций и печати МОУ Оксана Гаврилюк.

«Утвержден новый состав индивидуальной аптечки, который соответствует всем стандартам НАТО. Минобороны уже обеспечило укомплектование более 30 тысяч таких аптечек, которые поступают в подразделения Вооруженных Сил», - сказала пресс-секретарь ведомства.

Кроме того, она рассказала, что разработаны стандарты подготовки военнослужащих по тактической медицине и подготовке санитарных инструкторов.

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