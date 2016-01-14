Порошенко назвал реформу здравоохранения ключевой на 2016 год
15:45, 14 января 2016Страна
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Об этом он сказал в ходе своей первой в текущем году пресс-конференции.
Президент Украины и первая леди / Фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко назвал налоговую реформу и реформу здравоохранения ключевыми на 2016 год.
Об этом он сказал в ходе своей первой в текущем году пресс-конференции.
«Приоритеты на 2016 год: налоговая реформа, в особенности в части администрирования, и реформа здравоохранения. Хватит обманывать людей о существовании бесплатной медицины», - сказал Порошенко.
Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк также заявлял, что среди приоритетных задач на 2016 год - реформирование среднего образования и системы медицины, принятие новой редакции Налогового кодекса и проведение масштабной приватизации.
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