Клинические симптомы гриппа

В Украине наблюдается значительное повышение уровня заболеваемости гриппом, близкий к эпидемическому. Эпидемический сезон гриппа длится ориентировочно с сентября-октября по март-апрель каждого года. В это время самый большой риск заразиться смертельно опасным заболеванием.

Как можно заразиться вирусом гриппа? От другого больного человека воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем (вирусные частицы по воздуху переносятся от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания), при тесном контакте (нахождение на расстоянии около 2-х метров).

Клинические признаки гриппа:

- повышение температуры тела – резкое повышение температуры тела более 38°С без других сопровождающих симптомов может свидетельствовать о гриппе;

- головная боль,

- боль в мышцах, боль в горле;

- кашель, насморк;

- заложенность носа;

- в отдельных случаях — рвота и понос.

Особенно опасным грипп является для представителей групп риска - это:

- дети до 5 лет (особенно – дети до 2 лет);

- беременные женщины;

- люди старше 65 лет;

- люди с избыточным весом;

- больные диабетом;

- больные хроническими сердечно-сосудистые заболевания;

- больные хроническими заболеваниями легких;

- люди с другими тяжелыми хроническими заболеваниями.

Профессиональные группы риска:

- медицинские работники;

- учителя и воспитатели;

- продавцы;

- водители общественного транспорта;

- все, кто работает в многолюдных местах.

В случае появления опасных симптомов всем, а особенно представителям групп риска, нужно обязательно обратиться в лечебное учреждение, пройти обследование и при необходимости получить лечение в течение первых двух суток с момента появления симптомов гриппа. Беременные женщины должны вызвать своего лечащего врача или семейного врача по телефону.