Клинические симптомы гриппа
Минздрав Украины отмечает необходимость соблюдения мер для предупреждения заражения гриппом и в случае заболевания.
В Украине наблюдается значительное повышение уровня заболеваемости гриппом, близкий к эпидемическому. Эпидемический сезон гриппа длится ориентировочно с сентября-октября по март-апрель каждого года. В это время самый большой риск заразиться смертельно опасным заболеванием.
Как можно заразиться вирусом гриппа? От другого больного человека воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем (вирусные частицы по воздуху переносятся от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания), при тесном контакте (нахождение на расстоянии около 2-х метров).
Клинические признаки гриппа:
- повышение температуры тела – резкое повышение температуры тела более 38°С без других сопровождающих симптомов может свидетельствовать о гриппе;
- головная боль,
- боль в мышцах, боль в горле;
- кашель, насморк;
- заложенность носа;
- в отдельных случаях — рвота и понос.
Особенно опасным грипп является для представителей групп риска - это:
- дети до 5 лет (особенно – дети до 2 лет);
- беременные женщины;
- люди старше 65 лет;
- люди с избыточным весом;
- больные диабетом;
- больные хроническими сердечно-сосудистые заболевания;
- больные хроническими заболеваниями легких;
- люди с другими тяжелыми хроническими заболеваниями.
Профессиональные группы риска:
- медицинские работники;
- учителя и воспитатели;
- продавцы;
- водители общественного транспорта;
- все, кто работает в многолюдных местах.
В случае появления опасных симптомов всем, а особенно представителям групп риска, нужно обязательно обратиться в лечебное учреждение, пройти обследование и при необходимости получить лечение в течение первых двух суток с момента появления симптомов гриппа. Беременные женщины должны вызвать своего лечащего врача или семейного врача по телефону.