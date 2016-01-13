В 2016 году все лекарства в Украине будут закупаться через международные организации

Об этом сказано в распоряжении правительства №1396-р, опубликованном на сайте Кабмина.

«Министерству здравоохранения в 2016 году обеспечить в полном объеме осуществление закупок лекарственных средств, медицинских изделий и связанных с этим услуг за счет средств государственного бюджета с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки», - говорится в постановлении.

Читайте такжеВ следующем году финансирование здравоохранения уменьшится на 2,5 млрд грн - Минздрав

В комментарии пресс-службы Минздрава отмечается, что такое решение позволит уменьшить коррупционные риски при проведении тендерных процедур, вовремя и без затяжек проводить закупки, а также обеспечить население необходимыми и качественными лекарственными средствами и вакцинами.

Как сообщал УНИАН, 19 марта 2015 года Верховная Рада приняла закон, определяющий порядок осуществления государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий, а также устанавливающий упрощенный порядок государственной регистрации этих лекарственных средств. В частности, предусмотрен механизм привлечения специализированных международных организаций, осуществляющих закупки, к закупкам лекарственных средств.