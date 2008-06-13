Украинцы являются разносчиками нового штамма кори по всему миру

«Индийская вакцина от кори была лучшей из всех имеющихся. Дело по вакцине на сегодня приостановлено, потому что нужно изучить все последствия. Но можно уже сказать, что индийскую вакцину от кори применили для 340 млн. людей, ее кололи по всему миру, ее испытания проходили на самом высоком уровне при участии Всемирной организации охраны здоровья», - прокомментировал сегодня в Луганске ситуацию с вакциной от кори замминистра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец.

По его словам, по результатам этого испытания американскую вакцину забраковали, т.к. она не соответствовала требованиям. Вакцина индийского завода оказалась самой качественной, годной к применению. «Люди, утверждающие, что эта вакцина не подходит к нашему генотипу, абсолютно некомпетентны в этом вопросе, - заявил замминистра. – Вирус кори, с которым мы боремся сегодня, – это гибрид американского и югославского штаммов. Минздрав сожалеет о том, что случилось с Антоном Тищенко, сегодня еще проходит судебное следствие. Предварительный результат – смерть мальчика не связана с вакцинацией».

«Мы обследовали 217 историй болезни тех, кого госпитализировали, и осложнения, которые стали причиной этого, случились у 0,076% из 113 тысяч вакцинованных. Ситуацию с вакцинацией использовали в политических целях. А ведь никто так и не сказал, что в 2001 году от кори умерло 11 детей, и каждый год погибает 5-6 деток, - заявил В. Лазоришинец. – Вакцинация необходима, мы должны понять, что во многих странах корь искоренили, но болезнь возвращается. Потому, что в Украине появился новый штамм, который распространяют наши граждане, выезжая за пределы страны. Возникла международная инициатива проведения вакцинации, чтобы мы перестали быть нацией, которая завозит корь и краснуху во все уголки мира».

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