Во Львовской области прекращена деятельность сети аптек, незаконно продающих трамадол

12:13, 13 июня 2008
Страна
7

Наркоделки задержаны

Во Львовской области оперативники пресекли преступную деятельность владельцев сети аптек, которые незаконно сбывали сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, выяснилось, что в течение 5 лет по этому поводу уже трижды возбуждались уголовные дела, но преступникам удавалось избегать наказания.

Еще в 2007 году в Государственную службу лекарственных средств было направлено представление на лишение лицензии на право торговли лекарственными средствами владельцев сети аптек, однако оттуда поступил ответ, что возбуждение уголовного дела да и даже приговор суда за незаконную торговлю трамадолом не является основанием для аннулирования лицензии. Поэтому данная сеть аптек продолжала функционировать.

Несмотря на законодательные проблемы, незаконную торговлю трамадолом во Львове удалось пресечь. 5 июня этого года в ходе проведения специальной операции работники Департамента борьбы с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины задержали пять человек - владельцев и работников отмеченной выше сети аптек. Во время проведения оперативных закупок и 7 санкционированных обысков у злоумышленников изъято свыше 10 тысяч доз сильнодействующих и ядовитых лекарственных препаратов, 51 тыс. грн., 9 тыс. долларов США, 2 тыс. евро, полученных от продажи трамадола, наложен арест на 11 квартир и 3 автомобиля. Даже изъяты мобильные телефоны в золотой оправе.

В настоящее время продолжаются мероприятия по документированию преступной деятельности этих наркодельцов. Так, 11 июня при санкционированном обыске еще одной квартиры оперативники изъяли 54 тыс. доз подконтрольных лекарственных препаратов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter