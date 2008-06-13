Во Львовской области прекращена деятельность сети аптек, незаконно продающих трамадол

Во Львовской области оперативники пресекли преступную деятельность владельцев сети аптек, которые незаконно сбывали сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, выяснилось, что в течение 5 лет по этому поводу уже трижды возбуждались уголовные дела, но преступникам удавалось избегать наказания.

Еще в 2007 году в Государственную службу лекарственных средств было направлено представление на лишение лицензии на право торговли лекарственными средствами владельцев сети аптек, однако оттуда поступил ответ, что возбуждение уголовного дела да и даже приговор суда за незаконную торговлю трамадолом не является основанием для аннулирования лицензии. Поэтому данная сеть аптек продолжала функционировать.

Несмотря на законодательные проблемы, незаконную торговлю трамадолом во Львове удалось пресечь. 5 июня этого года в ходе проведения специальной операции работники Департамента борьбы с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины задержали пять человек - владельцев и работников отмеченной выше сети аптек. Во время проведения оперативных закупок и 7 санкционированных обысков у злоумышленников изъято свыше 10 тысяч доз сильнодействующих и ядовитых лекарственных препаратов, 51 тыс. грн., 9 тыс. долларов США, 2 тыс. евро, полученных от продажи трамадола, наложен арест на 11 квартир и 3 автомобиля. Даже изъяты мобильные телефоны в золотой оправе.

В настоящее время продолжаются мероприятия по документированию преступной деятельности этих наркодельцов. Так, 11 июня при санкционированном обыске еще одной квартиры оперативники изъяли 54 тыс. доз подконтрольных лекарственных препаратов.