Как правильно выйти из Рождественского поста

Как рассказал УНИАН врач-диетолог Борис Скачко, условия для переваривания белков растительного и животного происхождения несколько отличны. Поэтому первые дни выхода из православного поста необходимо употреблять только самые безопасные белковые продукты питания животного происхождения, которые легко перевариваются. Это кисломолочные продукты (кефир, простокваша, творог), яйца, белая рыба. Последнюю перед употреблением необходимо щедро обработать лимонным соком, который в определенной мере позволит заменить соляную кислоту желудочного сока. Вместо лимонного сока можно использовать сок ягод брусники, клюквы, которые кроме улучшения переваривания белков помогают выводить из организма продукты расщепления белков через почки, а также обладая противомикробной активностью помогают подавлять патогенных представителей микрофлоры кишечника. Т.е. провести лечение дисбактериоза кишечника.

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Когда вводить в рацион белковые продукты. У славян существует формула здоровья: "Завтрак ешь сам, обедом делись с друзьями, а ужин отдавай врагам". Т.е. продукты, содержащие белки животного происхождения, необходимо вводить в первую половину суток. Т.е. в первые 2 приема пищи, а в самом начале, сразу после окончания Рождественского поста - только в первый прием пищи логично вводить белковые продукты питания.

Как усилить секрецию желудочного сока. Для этого перед употреблением пищи животного происхождения должен быть аппетит. Если аппетита нет, то обмен белков в организме начинается с самого начала. Для усиления аппетита необходимо принимать аперитивы: слабый алкоголь, соленые и пряные жидкие приправы, рассол, крепкие овощные отвары, мясные бульйоны. Ни в коем случае не стоит использовать в качестве аперитива салаты, винегреты и другие растительные продукты, поглощающие и без того скудные количества желудочного сока. Если количество желудочного сока будет недостаточным - белки достанутся патогенной микрофлоре, обострится дисбактериоз кишечника. Т.е. белки продуктов питания начнут использовать патогенные микробы, глисты и паразиты. Оптимально, если удаление глистов и паразитов Вы провели до начала Православного поста. Иначе человеку достанутся лишь продукты гниения белков. Которые легко проявят себя увеличением отечности лица, появятся утренние отеки под глазами.

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Постепенное расширение рациона питания. Только через несколько дней нормального пищеварения можно расширять ассортимент продуктов животного происхождения. Т.е. при отсутствии вздутия живота, урчания, непостоянных коликообразных болей различной интенсивности, отхождения газов с запахом, нарушения общего самочувствия и настроения, головных болей, нарушений сна, увеличения отечности подкожной клетчатки на лице и т.п. Если любые проявления есть - это значит, что не удается полноценно обеспечить удаление продуктов распада белков. И не только появится солевой диатез в почках, но и будет происходить отложение продуктов белкового обмена в простате (хронический простатит), матке (фибромиома), молочных железах (мастопатия), щитовидной железе (узловой токсический зоб), суставах (артрит, артроз, остеохондроз позвоночника).

Сколько использовать белковых продуктов в одном приеме пищи. Первые дни выхода из православного поста (Рождественский, Великий пост) - не более одного. Если Вы хотите употреблять в одном приеме пищи сразу несколько белковых продуктов - комбинируйте из легко перевариваемых. Но не торопитесь - спешка нужна лишь при ловле блох. Если хотите правильно выйти из Рождественского или Великого поста - торопитесь медленно. Сорвать работу пищеварительной системы, тем более - так долго бездействовавшей - очень легко. Восстановление работы желудка, поджелудочной железы - это труд. Причем - не одного дня. Вспомните себя на работе сразу после продолжительного отпуска? Начали активно и плодотворно работать с первой минуты? Либо врабатывались как минимум неделю?

Употребление ферментных препаратов противопоказано! Многие будут стремиться для улучшения процесса пищеварения начать прием ферментных препаратов (энзибене, панкреатин, фестал, мезим форте, креон, дигестал и т.п.). И вместо активации пищеварительной системы подставят ей костыль. Которым придется пользоваться ПОЖИЗНЕННО. Какой дурак будет работать, если за него всю работу выполняет кто-то другой? Ваша пищеварительная система ничем не отличается.