Станции сотовой связи исключили из списка объектов повышенной опасности

Кабинет министров Украины исключил базовые станции систем сотовой связи из перечня видов деятельности и объектов, представляющих повышенную экологическую опасность, сообщается в распоряжении правительства №1160.

Также, согласно постановлению, Кабмин исключил из списка цифровые радиорелейные станции. Как сообщал УНИАН, Государственная служба спецсвязи и телекоммуникаций летом 2015 года инициировала исключение цифровых радиорелейных станций и базовых станций систем сотовой связи из списка видов деятельности и объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

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