Чем полезна Рождественская кутья

Сегодня последний день Филипповского, или Рождественского поста. На столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти апостолов. Обязательными на предрождественском ужине должны быть кутья и узвар. Постятся далеко не все украинцы, но накрывать на стол 12 постных блюд на Сочельник уже стало традицией для всей Украины.

Главное блюдо рождественского стола — кутья — очень полезно, но ее нужно есть в меру. В старину считалось, что чем богаче (то есть вкуснее и сытнее) рождественская кутья, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье.

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Зерно, из которого готовят кутью, символизирует вечную жизнь, воскресение и изобилие. Мед — символ райского блаженства, здоровья и благополучного быта. Мак и орехи – символы достатка и плодородия.

Пшеница — основной ингредиент кутьи — богата витаминами, белками, углеводами и микроэлементами. Клейковина пшеничных зерен укрепляет мышцы тела. Мед содержит легкоусвояемую глюкозу, которая благотворно влияет на сердце, желудок, улучшает аппетит. Грецкие орехи полезны для мозга, сердца и печени, а сочетание орехов и меда положительно действует на нервную систему.

Чтобы не навредить здоровью, ограничьтесь 100-150 г кути, то есть, 4-5 столовыми ложками, рекомендуют врачи. Пшеница тяжелый продукт для больного желудка и поджелудочной железы. С кутей следует быть осторожным тем, кто имеет проблемы желудочно-кишечного тракта, в частности страдает хроническим панкреатитом: в больших количествах пшеница приводит к вздутию живота и дискомфорту. Также воздержитесь от кутьи, если у вас язва желудка.